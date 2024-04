ETF-Rechner Berechnen Sie, wie sich Ihre Geldanlage entwickelt

Um in ETFs zu investieren, benötigen Anleger ein Wertpapierdepot, das bei Banken oder Online-Brokern erhältlich ist. Viele Banken bieten Depots direkt in Verbindung mit einem Girokonto an. Zudem bieten auch die Neobroker der neuen Generation Depots an, die attraktive Konditionen und eine umfangreiche Auswahl an ETFs bieten. Diese Depots sind oft über mobile Anwendungen zugänglich.