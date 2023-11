ETF-Sparpläne Taugt der MSCI World noch als Basisinvestment?

Der MSCI World hat also seine Schwächen – aber eine schnelle „Rund-um-Sorglos-Alternative“ gibt es für Anleger im Moment nicht. Je nach Präferenz macht es aber Sinn, zusätzlich weitere ETFs ins Depot zu nehmen oder mit einem kleinen Anteil in Themenfonds zu investieren. Und am Ende gilt natürlich die goldene Börsenregel, die auch Vermögensberater und Verbraucherschützer betonen: Nicht auf kurzfristige Gewinne oder Verluste zu schauen, sondern langfristig zu investieren. Auf Zehn-Jahressicht ist der MSCI World ETF von Xtrackers über 60 Prozent im Plus.



Lesen Sie auch: Wie Sie der Unwucht in Ihrem Depot vorbeugen