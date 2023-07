ETF-Versteher: Wo Gegner von ETFs falsch liegen

Diese Praktik – so die Bedenkenträger – sei für Anleger gefährlich und dazu noch moralisch fragwürdig. Beide Argumente sind Unsinn. Wertpapierleihe funktioniert so: Ein Eigentümer von Wertpapieren leiht einen Teil seiner Aktien oder (seltener) Anleihen für eine bestimmte Zeit an einen anderen Marktteilnehmer aus. Im Gegenzug bekommt er eine Leihgebühr und andere Wertpapiere als Sicherheit. Leihe gibt es seit über 50 Jahren. Sie ist ein altes, simples und scharf reguliertes Geschäft zwischen institutionellen Investoren.