ETFs als Brandbeschleuniger Warum der Boom der Indexfonds Börsenkrisen verschärft

Es gehört für viele Anlegerinnen und Anleger zur monatlichen Routine, Geld auf ihr Depotkonto zu überweisen und es an der Börse anzulegen. Börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs, sind dafür oft das Mittel der Wahl. Schon mit kleinen Beträgen können Anleger via Indexfonds in Unternehmen wie Apple oder Alphabet investieren. Nach dem Coronacrash erlebten ETFs einen regelrechten Boom – und bescherten Anlegern ordentliche Renditen.