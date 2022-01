Ether, SOL und Co. Vergesst Bitcoin!? Warum Anleger Kryptowährungen der zweiten Reihe im Blick halten sollten

Es dauerte nur einen Tag, bis 200 Milliarden Dollar an Börsenwert verbrannt wurden – mehr Geld, als der Sportartikelkonzern Nike an der Börse überhaupt wert ist. Der Kryptomarkt hat einen Crash hinter sich, wieder einmal. Seit der Wochenmitte sind die Kurse von Kryptowährungen massiv eingebrochen, viele verloren mit zweistelligen Prozentraten an Wert. Der Bitcoin, von seinen Jüngern als sicherer Hafen in Krisenzeiten gepriesen, sank zuletzt auf etwa 42.000 Dollar.