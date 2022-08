Ethereum (ETH) Was taugt Ether und was bringt Ethereum 2.0? – ein Überblick

Der damals 19-jährige kanadisch-russische Programmierer Vitalik Buterin veröffentlichte 2013 ein Whitepaper, in dem er die Idee hinter Ethereum erstmals skizzierte. Ein Jahr später wurde das Projekt auf einer Bitcoin-Konferenz in Miami offiziell angekündigt. Am 30. Juli 2015 dann ging Ethereum an den Start.