Ethereum-Merge 2022 Merge ist vorbei: Was man zur Ethereum-Reform wissen muss

Als Ethereum-Merge wird der Übergang der Ethereum-Blockchain vom Konsensverfahren Proof of Work zum Konsensverfahren Proof of Stake bezeichnet. Das bedeutet, dass die Ethereum-Foundation in den vergangenen Jahren eine neue Blockchain entwickelt hat, die dem Proof of Stake-System folgt. Diese wird jetzt mit der alten Proof-of-Work-Blockchain zusammengeführt.