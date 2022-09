Ethereum-Merge 2022 Was man zur bevorstehenden Ethereum-Reform wissen sollte

Auch sie könnte vom Merge profitieren. Zwar will Ethereum Classic am bisherigen Proof-of-Work-Modell festhalten. Doch gerade deshalb sehen viele in dieser Blockchain eine Art Back-up-Versicherung, falls der Merge nicht gelingt. Seit dem 18. Juni stieg der Kurs dieses Coins in der Spitze jedenfalls noch stärker an als der Ether-Kurs: um 183,7 Prozent. Aktuell notiert er wieder etwas niedriger.