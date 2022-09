Ethereum-Merge Die Ethereum-Reform wird zeigen, wie nützlich Krypto wirklich ist

Fragwürdige Projekte, Wildwest-Auswüchse, Geldwäsche und ein immenser Energieverbrauch bei der Entstehung neuer Digitalmünzen: Es gibt vieles, was man an Kryptowährungen zurecht kritisieren kann. Nun aber könnte Ethereum, nach Bitcoin die Nummer Zwei am Markt, zeigen, dass die Kryptowelt zumindest teilweise erwachsen wird und einen echten Nutzen hat. Dieser Tage steht ein weitreichendes Update an, „The Merge“ genannt, das die Ethereum-Blockchain schneller, sicherer und grüner machen soll.



Ethereum ist mehr als eine Spielwiese für Rendite-Rambos, die auf eine Wertsteigerung der Kryptowährung Ether spekulieren. Es gibt einen Bereich, bei dem ohne Ethereum fast gar nichts geht – und der nach einem erfolgreichen „Merge“ erst recht florieren dürfte: die dezentrale Finanzwelt (DeFi).