EU-Kleinanlegerstrategie Warum Privatanleger weiterhin kaum Unternehmensbonds kaufen können

Die EU will im Rahmen ihrer geplanten Kleinanlegerstrategie Abhilfe schaffen. Unternehmensanleihen mit Make-Whole-Klausel sollen von der Verordnung für verpackte Anlageprodukte (PRIIP-Verordnung) ausgenommen werden. Das würde auf einen Schlag viele Unternehmensanleihen für Privatanleger handelbar machen. Das Problem: Die zuständigen Institutionen verhandeln noch über die Kleinanlegerstrategie, und das schon seit mehr als einem Jahr. Die Verhandlungen ziehen sich wegen einiger in der Finanzbranche hochumstrittener Punkte in die Länge. Vor allem ein mögliches Provisionsverbot in der Finanzberatung sorgt für Ärger, Lobbyisten machen Front dagegen.