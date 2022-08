Euro-Dollar-Parität: Warum der Euro weiter nachgibt – und was das für Anleger bedeutet

Die Euroschwäche trifft alle Verbraucher. Wichtige Rohstoffe wie Öl werden weltweit ganz überwiegend in Dollar gehandelt. Der schwache Euro trägt also dazu bei, dass Heizen teurer wird. Auch, wer eine Reise in die USA plant, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen als zu Jahresbeginn. Der Eintritt für das Metropolitan Museum of Modern Art kostete umgerechnet Anfang Januar 26,38 Euro, aktuell sind es rund 30 Euro. Wer eine Woche in New York verbringt, muss jetzt mindestens 100 Euro mehr für den Trip einplanen als zu Beginn dieses Jahres.