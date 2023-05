Ex-Hedgefonds-Manager Florian Homms Club: Aufruhr in Ostwestfalen

Dass auf den Treffen des Clubs gebetet wird, ist eher unwahrscheinlich. Nach Tanz und Spaß klingt es aber auch nicht gerade, was Homm in Werbevideos veröffentlicht. In einem steht der Zwei-Meter-Mann Homm in der Mitte eines riesigen, leeren Raumes im Schloss. Er hat die Hände in den Sakko-Taschen vergraben und spricht mit tiefer, heiserer Stimme. Dabei wirkt er eher wie der Fürst der Finsternis als wie ein verlässlicher Partner, in Geldanlage-Fragen.