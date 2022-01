Ex-Nachhaltigkeitschefin der Fondsgesellschaft DWS „Das ist schockierend“ – Geschasste DWS-Nachhaltigkeitschefin verliert vor Gericht

Sie ist selbst gekommen. Die Frau, die den größten Vermögensverwalter, die größte Bank der Republik in Misskredit gebracht hat, ist aus New York angereist: Desiree Fixler, fast ganz in schwarz gehüllt, steht im Schummerlicht vor Raum C 1.06 – und wartet darauf, dass das Arbeitsgericht Frankfurt am Main ihr Schicksal verhandelt. Fixler war bis vor einem knappen Jahr Nachhaltigkeitschefin der Deutsche-Bank-Tochter DWS, ehe der Vermögensverwalter sie rauswarf. Jetzt klagt sie dagegen. Was sie von dem Verfahren erwartet? „Gerechtigkeit“, platzt es aus Fixler heraus.