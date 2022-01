Exchange-Traded-Funds Fintech-Innovation: Mit ETFs im Supermarkt zahlen

Am Ende eines Monats ist auf vielen Girokonten noch Geld übrig, das nicht ausgegeben wurde. Auf Dauer kommt bei manchen ein hoher Betrag zusammen, der weder verzinst noch investiert wird - und bei der aktuellen Inflationsrate spürbar an Kaufkraft verliert. Eine Umbuchung auf ein Transaktionskonto und die spätere Anlage in Indexfonds (ETFs), Fonds oder Aktien schieben manche Sparer gerne vor sich her.