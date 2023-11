Exklusive Auswertung Sparer aufgepasst: Diese Banken haben im letzten Monat ihre Zinsen gesenkt

Mit Festgeld hingegen können sich Sparer das aktuelle Zinsniveau für die Zukunft sichern. Wer das Meiste aus der Zinswende rausschlagen will, sollte darüber nachdenken, allmählich Geld in Anlagen mit fester Laufzeit umzuschichten. Allerdings sollten Sparer nur Geld auf ein Festgeldkonto legen, das sie in den nächsten Jahren definitiv nicht brauchen.