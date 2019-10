Exklusives Ranking Die besten Autokredite - fair und flexibel

War es früher üblich, den KfZ-Brief bei der Bank zu hinterlegen, bis der Kredit abgezahlt ist, ist das heute oft nicht mehr nötig. So hätte der Besitzer die Papiere immer zur Hand, falls sie mal vorgelegt werden müssen, so Herbst. Das kann passieren, wenn ein Autobesitzer zur Zulassungsstelle muss, weil die Autoversicherung nicht bezahlt wurde oder ein TÜV-Termin verpasst wurde und die Polizei das Auto in der Folge abgemeldet hat. Das passiert zwar selten, es ist aber ärgerlich, wenn dann der KfZ-Brief nicht schnell zur Hand ist. Im Ranking bestehen auf die Hinterlegung des KfZ-Briefes nur noch die ADAC Finanzdienste.