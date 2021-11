Exklusives Ranking Gold im Sparplan kaufen: Das sind die besten Anbieter

Gold ist derzeit gefragt. Kein Wunder, gilt es doch nicht nur als Krisenwährung sondern wird ihm doch auch ein gewisser Inflationsschutz nachgesagt. Und die Teuerungsraten sind aktuell so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Jüngst haben die USA mit einer Verbraucher-Preisinflation von 6,2 Prozent schockiert. Aber auch in Deutschland und Europa steigt die Inflationsrate. Die Folge: Erstmals seit Juni kletterte der Goldpreis zeitweise über die Marke von 1860 Dollar je Feinunze; in Euro erzielte er sogar ein 15-Monats-Hoch. Zwar fiel der Goldpreis in den vergangenen Tagen aufgrund steigender Renditen bei US-Staatsanleihen und einem steigenden Dollar – beides ist schlecht für den Goldpreis –, aber langfristig behält Gold aufgrund von Konjunktur- und Inflationsrisiken seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel und Versicherung gegen Börsencrashs.