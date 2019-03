Exklusives Ranking Versicherungen bieten oft die besseren Baukredite

Großinvestoren stecken freies Geld wegen der Angst vor dem Brexit und vor einem internationalen Handelskrieg bevorzugt in sichere Bundesanleihen. Mit denen leiht der Staat sich Geld am Finanzmarkt. Wegen der hohen Nachfrage nach den als sicher geltenden staatlichen Wertpapieren mit fester Verzinsung nehmen Investoren Minirenditen und sogar Negativrenditen in Kauf.