Experten pessimistisch Niedrigzinsen bleiben bis 2050 – mindestens

„Dieser demografische Trend lässt sich in den kommenden Jahrzehnten nicht aufhalten“, sagt IW-Ökonom und Studienautor Markus Demary. „Er führt dazu, dass die Zinsen auch in absehbarer Zeit nicht nennenswert steigen.“

Der demografische Effekt ist demnach so stark, dass selbst eine Leitzinserhöhung der EZB kaum Auswirkungen hätte. Konkret: Selbst wenn die Zentralbank aus der expansiven Geldpolitik ausstiege, würden die Zinsen laut IW-Berechnung bis 2025 nur auf 1,3 Prozent steigen. Danach könnten sie wegen des demografischen Wandels sogar wieder auf null Prozent fallen.

Wann genau höhere Zinsen kommen könnten – und ob dies jemals der Fall sein wird –, darüber gibt die Berechnung des IW übrigens keinen Aufschluss. Der Berechnungshorizont reicht lediglich bis zum Jahr 2050 – und brachte da stets ernüchternde Ergebnisse. Gut möglich also, dass auch danach keine Zinsbesserung zu erwarten wäre.