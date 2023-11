EZB Der digitale Euro ist Unsinn

Mit dem digitalen Euro will die EZB auch die Abhängigkeit von von Zahlungsdienstleistern wie Paypal, Klarna und Co. reduzieren. Der Markt für digitale Zahlungen liegt quasi komplett in der Hand von privaten Unternehmen – und nicht immer ist der Datenschutz dort einwandfrei. Es besteht die Gefahr, dass private Daten bei Dritten landen. Klar, wer komplett anonym zahlen will, kommt an Bargeld nicht vorbei. Eine Alternative zu privaten Payment-Anbietern aber ist durchaus begrüßenswert. Auch Zahlungen im Ausland könnte ein digitaler Euro vereinfachen. Mit der Girokarte kann man nicht überall in der EU gebührenfrei Geld abheben. Mit dem digitalen Portemonnaie würden diese Probleme aus der Welt geschafft.