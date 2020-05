EZB-Direktorin und Notenbankchefs Diese Wertpapiere haben Europas Notenbanker im Depot

Unter ihren börsennotierten Investments steht nur ein Fonds. Der Name ist als BNP Paribas Europe Dividende Milipep 2 mit der ISIN FR0010077362 angegeben. Unter der ISIN gibt es einen in Frankreich zugelassenen Fonds, der allerdings in Datenbanken als BNP Paribas Europe Dividende Responsable Classic geführt wird. Lagarde listet zudem noch Anteile an einer nicht börsengehandelten Immobiliengesellschaft auf – häufig werden die in Frankreich gegründet, um Familienimmobilien zu verwalten.