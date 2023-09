EZB erhöht die Leitzinsen Die Notenbanker machen aus der Not eine Tugend

Die EZB hat sich am Donnerstag ausdrücklich alle Möglichkeiten offengehalten: Die Leitzinsen werden so lange auf hohem Niveau bleiben, bis die Inflation erkennbar zurückgehe, sagte Christine Lagarde. Auch eine weitere Anhebung der Leitzinsen wollte die Präsidentin nicht ausschließen. So viel Entschlossenheit gab es in der Vergangenheit nicht immer. Im besten Sinne haben die Notenbanker jetzt aus der Not eine Tugend gemacht. Chapeau.



