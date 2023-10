EZB-Sitzung Warum die Europäische Zentralbank eine Verschnaufpause einlegt

Sinkende Inflationsraten, eine schwache Konjunktur, stark gestiegene Anleiherenditen und Sorge über die explosive Lage im Nahen Osten legten eine Zinspause nahe. Kurzfristig drohen Verwerfungen an den Märkten. Die EZB um ihre Präsidentin Christine Lagarde gleicht in dieser Gemengelage einem Jongleur, der alle paar Monate einen Ball mehr in der Luft halten muss. Die Frage ist, wie lange sie das durchhalten kann.