EZB-Währungsprojekt So könnte der digitale Euro funktionieren

Ein digitaler Euro wäre etwas anderes als digitale Überweisungen, die schon längst üblich sind: Banken könnten den digitalen Euro wie Bargeld von den Notenbanken beziehen. Verbraucher bekämen ihn in einer digitalen Geldbörse, einer sogenannten Wallet, gutgeschrieben und könnten in Sekundenschnelle rund um die Uhr zum Beispiel per Smartphone bezahlen – auch dann, wenn sie keine Internetverbindung haben. Genau wie beim Bargeld sollen Verbraucher keine Kosten tragen müssen. Und auch die Händler, die heute mitunter hohe Gebühren an Zahlungsdienstleister entrichten müssen, könnten profitieren. Ein digitaler Euro wäre genau so viel wert wie ein herkömmlicher Euro – und selbst im Fall einer Bankenpleite wäre er durch die EZB abgesichert.