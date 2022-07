EZB-Zinsentscheid Vergesst die Inflation!

Wer jetzt in Anleihen investiere, werde mit Sicherheit real, also nach Abzug der Inflation, Kapital verlieren. Auf den ersten Blick stimmt das ja auch: Die Inflationsrate in der Eurozone betrug im Juni 8,6 Prozent – meilenweit oberhalb der Leitzinsen. Egal, ob die nun um 25 oder 50 Basispunkte erhöht werden. Und auch am Anleihemarkt sind 8,6 Prozent nur mit waghalsigen, nicht empfehlenswerten Investments drin. Eine zehnjährige Bundesanleihe dagegen rentiert mit müden 1,2 Prozent. Sind Zinsinvestments also sichere Verlustbringer?