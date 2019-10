Facebook Bafin-Chef Hufeld „besorgt“ wegen Währung Libra

Ein ungeklärtes Problem sei etwa, dass jeder Libra-Token, den ein Kunde kauft, durch die Kopplung an einen Währungskorb gedeckt sein soll. „Damit dürfte einer der größten Fonds weltweit entstehen. Da müssen wir als Aufseher natürlich ganz genau hinschauen, wer haftet und in was investiert werden soll“, sagte Hufeld. Über diese Themen tauschten sich die Aufseher mit den Vertretern von Libra aus. „Wir haben den Eindruck, dass unsere Fragen als gut empfunden werden“, sagte Hufeld.