Falschgeld Weniger Euro-Blüten in Deutschland

In Deutschland sind weniger gefälschte Euro-Scheine entdeckt worden. Die Zahl der sichergestellten Blüten sei im ersten Halbjahr im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2017 um 6,2 Prozent gesunken, teilte die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mit. Der Wert der 31.100 gefälschten Euro-Scheine belief sich auf 1,8 Millionen Euro. Besonders beliebt bei den Fälschern ist nach wie vor der Fünfziger - 72 Prozent aller erfassten Blüten waren falsche 50-Euro-Scheine. Bei Nur 16 Prozent handelt es sich um 20-Euro-Noten.