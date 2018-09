Fed erhöht Leitzins Amerika, Du hast es besser

Amerika, Du hast es besser, könnte man als Sparer meinen. Am Mittwoch hob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins zum achten Mal in Folge auf nunmehr 2,0 bis 2,25 Prozent an. Von Zinsen in dieser Höhe können die Menschen in Europa nur träumen. Hierzulande haben die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) die Leitzinsen bei null Prozent festgetackert. Frühestens im Herbst nächsten Jahres werde man darüber nachdenken, an der Zinsschraube zu drehen, lässt EZB-Chef Mario Draghi wissen.