Feri-Chef Renné „Die Zeit, in der man mit Immobilien Geld verdienen konnte, ist vorbei“

Junge Anleger setzen auf Krypto-Währungen, wollen gleichzeitig aber auch mehr Nachhaltigkeit. Das zeigt sich auch bei der Wahl der Anlageformen von jungen Menschen. Wie viele Ihrer Kunden legen ihr Geld denn nachhaltig an?

Von allen Anlagen sind 13 Prozent in nachhaltige Assetklassen investiert. Wir verwalten im Durchschnitt ein Kundenvermögen von 8,5 Millionen Euro. Dabei sind 30 Prozent unserer Kunden Privat- und 70 Prozent institutionelle Anleger.



Ist Superreichen nachhaltiges Investieren nicht wichtig?

Vermögende, ältere Kunden denken erst mal daran, wie sie ihr Geld erhalten. Grundsätzlich legen wir das Geld unserer wohlhabenden Kunden aber nicht anders an, als das junge Anleger tun können. Wichtig ist nur, dass überhaupt angelegt wird, denn der Zinseszins-Effekt ist enorm, egal bei welchem Vermögen. Deswegen fragen wir, wie risikobereit sind unsere Kunden? Das Jahr 2021 war in dieser Hinsicht interessant: Die deutsche Staatsanleihe, die vermeintlich sicherste Anlage der Welt, hat 18 Prozent verloren. Da sieht man ein Flackern in den Augen des Anlegers, wenn dieser vorher fünf Millionen Euro angelegt hatte und jetzt nur noch vier Millionen Euro hat. Wenn der Kunde doch nicht so risikobereit ist, wird die Wahl der Anlageklasse enorm schwierig. Sichere Anlagen, mit denen man Geld verdienen konnte, waren in den letzten zwei Jahren ausschließlich Rohstoffe. Deshalb wurden große Vermögen auch vermehrt dort investiert.