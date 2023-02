Feri-Chef Renné „Die Zeit, in der man mit Immobilien Geld verdienen konnte, ist vorbei“

Warum gehen Ihre Kunden dann nicht direkt zu BlackRock und Co., die sich damit ja noch mehr auseinandersetzen?

Diese Häuser haben ein sehr großes eigenes Interesse, Produkte zu verkaufen. Das ist bei uns anders. Wir suchen Manager aus, in die wir investieren. Wir investieren auch in BlackRock-Manager, wenn sie gut sind. Natürlich brauchen wir Transparenz und eine gewisse Historie, um sicher zu sein, dass es auch in verschiedenen Phasen gut funktioniert hat. Die Achterbahnfahrt 2020 und 2021 hat gezeigt, welche Manager sich in schwierigen Phasen gut bewegen können.