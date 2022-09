Festgeld-Vergleich Die höchsten Zinsen für Ihr Erspartes

Die Zinsen sind zuletzt kräftig gestiegen, wie das Ranking zeigt. Das spricht für diese Anlageform. „Festgeld bringt höhere Zinsen als Tagesgeld“, sagt auch Heise. Die Zinsen während der Laufzeit sind sicher. Und es ist eine risikolose Anlage, wenn der Einlagensicherung greift und der Anbieter aus einem solventen Land kommt. Doch es gilt auch Nachteile. „Man kommt – anders als beim Tagesgeld – bis zum Ende der Laufzeit nicht an das Geld heran, sollte sich also sicher sein, dass man das Geld bis dahin nicht benötigt“, so Heise. „Bei steigenden Zinsen habe ich daher auch keine Möglichkeit, mein Geld in eine höher verzinste Anlage umzuschichten.“