Filialschließungen „Es gibt eine Art Schatten-Onlinebanking“

Sie entwerfen als Berater gern Visionen zur „Future for Finance“, wie es so schön heißt. Welche Rolle spielt „Age-Tech“, Technologie für Ältere, in den Zukunftsvisionen der Banken?

Als Berater helfen wir Banken, digitaler und effizienter bei bestimmten Abläufen zu werden. Im Vordergrund steht bei ihnen eher, eine peppige Onlineseite zu schaffen, als die Frage danach, wie ältere Generationen damit umgehen können. 80 bis 90 Prozent der Kapazität geht in den Betrieb oder die Erhaltung der Technologie, um sie am Laufen zu halten. Und wenn dann noch ein Budget für Innovationen übrig ist, fließt das in Blockbuster-Themen wie Kryptowährungen, Blockchain oder Nachhaltigkeit. Als Berater kommt Capco bei der Umsetzung von Projekten rein. Da habe ich noch kein Projekt gehabt, das sich um Senioren drehte.