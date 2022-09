Finanzapp im Selbstversuch Wie hilfreich ist der Finanzguru wirklich?

Immer wieder bin ich positiv überrascht. So kann ich sogar mein Nutzerkonto beim Zahlungsdienstleister PayPal mit Finanzguru auslesen. Ganz ausgereift scheint das noch nicht zu sein, so wird hier ein „Beta“-Status angezeigt – offenbar feilt die App noch an der Datenverbindung. Doch im Selbstversuch klappte auch dies schon gut. Dabei erkennt Finanzguru auch, wenn zum Beispiel Einkäufe per Kreditkarte oder PayPal bezahlt worden sind und dann später vom Girokonto ausgeglichen werden. Solche Umbuchungen schließt die App bei den Analysen aus, zählt sie also nur einmal, nicht doppelt.



