Finanzberatung Provisionen bleiben. Schade, liebe Ampelkoalition!

Alle innovativen Geschäftsmodelle im Finanzbereich, also alle FinTechs, kommen mehr oder weniger komplett ohne Provisionen aus. Stattdessen setzen sie auf schlanke Prozesse und oft auch auf ein flexibles „Baukastenprinzip“. Schließlich ist der Beratungsbedarf in unterschiedlichen Lebenslagen unterschiedlich groß. So bucht und bezahlt der Kunde nur die Dinge, die er auch nutzt. (Versteckte) Provisionen sind Teil einer alten und immer noch sehr lukrativen Vertriebswelt, die nicht kundenorientiert ist.



Also liebe Ampelkoalitionäre: Glaubt mir, Honorarberatung für alle ist möglich. Wenn ihr Fragen habt, wie, meldet euch.



Ihr Karl Matthäus Schmidt



Zum Autor: Karl Matthäus Schmidt, 52, ist schon als Bankierssohn aufgewachsen. Mit 25 Jahren gründete er seine eigene Onlinebank, die er später erst an die Börse führte und dann an die französische Großbank BNP Paribas verkaufte. In der Folge konzentrierte Schmidt sich auf die unabhängige Honorarfinanzberatung. Schmidt - Vater von fünf Kindern - führt die heutige Quirin Privatbank als Vorstandsvorsitzender und ist Gründer der auf digitale Geldanlage (Roboadvisor) spezialisierten Tochter Quirion. Quirin betreut nach eigenen Angaben gegenwärtig rund 5,1 Milliarden Euro an Kundenvermögen.



