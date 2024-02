Finanzdienstleister Capital One: Angriff auf die Kreditkarten-Giganten

Für deutsche Bankkunden klingt es wie eine Randnotiz, in den Vereinigten Staaten ist es ein Mega-Deal mit Folgen für Millionen von Menschen: Am vergangenen Dienstag wurde bekannt, dass der amerikanische Finanzdienstleister Capital One die Übernahme seines Wettbewerbers Discover plant. Mehr als 35 Milliarden Dollar soll der Deal kosten. Kommt er durch, könnte das die Landschaft der Zahlungsabwickler kräftig aufmischen, mindestens in den USA. Eine weit verbreitete Interpretation: Mit der Übernahme von Discover sagt Capital One den bisherigen Platzhirschen auf dem Kreditkartenmarkt den Kampf an.