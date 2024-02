Finanzdienstleister Capital One: Angriff auf die Kreditkarten-Giganten

Bestehende Anleger in Visa, Mastercard und Amex können sich zunächst unbeeindruckt zeigen. Erst einmal muss der Deal von den Wettbewerbsbehörden freigegeben werden. Vor Ende 2024 oder Anfang 2025 wird nicht mit einem Abschluss gerechnet. Ein Kritikpunkt bei großen Zusammenschlüssen besteht oft darin, dass die Marktmacht weiter konzentriert wird, zum Nachteil der Verbraucher. Bei einer vertikalen Integration wie im Falle von Capital One und Discover kann allerdings damit argumentiert werden, dass ein Unternehmen entsteht, das den Konsumenten eine Alternative zu den drei großen Dienstleistern bieten und ihnen damit sogar zugute kommen könnte. Ob es tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.

Die Transaktion ist für Capital One von strategischer Natur und daher nicht günstig. Man bezahlt den zweifachen materiellen Buchwert, welcher um 50 Prozent über dem eigenen liegt. Da es sich um einen Aktientausch handelt, werden Bestandsaktionäre zudem kräftig verwässert. Rund zwei Drittel neue Aktien kämen nach aktuellem Stand in Umlauf. Discover ist kaum bestreitbar das qualitativ höherwertige Unternehmen, die Motivation hinter dem Kauf ist daher nachvollziehbar. Doch es drängt sich kein Investment in eines der beiden Unternehmen auf. Dafür ist zu viel noch unklar. Auch die in Aussicht gestellten Effizienzziele sollen erst 2027 greifen. Bis dahin kann noch viel passieren.