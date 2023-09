Finanzfluss-Gründer Thomas Kehl „Wer in Aktien investiert ist, muss einen Verlust von 50 Prozent aushalten können“

Eine Faustregel lautet: „Aktionsquote gleich 100 minus Lebensalter“. Das Depot eines 30-Jährigen sollte demnach zu 70 Prozent aus Aktien und zu 30 Prozent aus sichereren Werten wie Anleihen bestehen. Ist das noch zeitgemäß?

Nein, das Alter spielt eigentlich eine relativ geringe Rolle. Wichtiger ist der Anlagehorizont. Man sollte nur Geld investieren, das man in den nächsten Jahren definitiv nicht braucht. Auch 60-Jährige, die erst in 15 Jahren einen Geldbetrag an ihre Kinder vererben oder schenken wollen, können es währenddessen an der Börse mehren. Man sollte aber bedenken: Wer in Aktien investiert ist, muss einen Verlust von 50 Prozent aushalten können. Zwar hat der breite Aktienmarkt langfristig eine positive Rendite, wie die Historie zeigt. Das gilt aber nicht unbedingt für Einzelaktien. Die können einbrechen und sich nie wieder erholen. Bei einem marktbreiten Indexfonds passiert so was eher nicht.