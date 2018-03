Finanzmarktregulierung: Brüssel macht sich für grüne Investitionen stark

Weil es bisher noch nicht einmal einheitliche Kriterien für „nachhaltige“ Investitionen existieren, will die EU-Kommission noch im ersten Halbjahr 2018 eine Verordnung vorlegen mit einer Klassifizierung von Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, Umwelt und Soziales. Dies soll nur ein erster Schritt sein, eine umfassende Einordnung wird mehr Zeit erfordern. Bis zum dritten Quartal 2019 etwa soll die Prospektverordnung so erweitert werden, dass Investoren wissen, was sie in einer grünen Anleihe erwerben.