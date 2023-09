Fintech Trade Republic hebt Zinsen auf 4 Prozent – und bietet nun Anleihen an

Am Anleihemarkt haben es Anleger oft schwer. Viele Bonds sind erst ab einer Stückelung von 1000 Euro handelbar. Gerade viele Neobroker-Kunden, die oft noch am Anfang ihrer Börsenlaufbahn stehen, könnten sich also schon mit einer Anleihe ein Klumpenrisiko ins Depot holen. Bei Trade Republic sind die Eintrittshürden niedriger: Ab einem Euro können Anleger nun in Anleihen investieren. Beim Kauf und Verkauf der Anteile fällt je eine Fremdkostenpauschale von einem Euro an.