Fintech unter Druck: Sonderprüfung bei Bezahldienst Unzer

Die WirtschaftsWoche hatte bereits im April berichtet, dass die Aufseher Unzer in den Blick genommen haben, weil die Bezahlfirma mit dem deutschen Geschäftsmann Ruben Weigand zusammengearbeitet haben soll.



Weigand wurde in den USA kürzlich wegen Bankbetrugs verurteilt: Er und ein Komplize hatten geholfen, Kartenzahlungen für Käufe von Marihuanaprodukten in den USA zu verschleiern. Der damalige Unzer-Chef Axel Rebien hatte im Frühjahr der WirtschaftsWoche gesagt, dass sich Unzer „nicht zu Herrn Weigand“ äußert. „Wir haben alle notwendigen Konsequenzen gezogen“, sagte er.