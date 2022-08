Fisch als Investment „Es tut wahnsinnig weh, das Fischsterben in der Oder zu sehen“

Ein Fischfonds scheint trotzdem ein gewagtes Investment. Durch den engen Themenfokus holen sich Ihre Anleger ein Klumpenrisiko ins Depot.

Viele Menschen denken, ein Fischfonds investiert nur in Lachs aus Norwegen. Aber das stimmt nicht. Unser Portfolio ist global aufgestellt, wir legen auch in Nord- und Südamerika an, in Asien, in Australien. Wir investieren außerdem entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in Futtermittelhersteller, in Hersteller von Aquakultur-Gehegen, in Logistiker. Fischzüchter machen nur rund 30 Prozent unseres Portfolios aus, der Rest sind vor- und nachgelagerte Dienstleister. Weil wir vor allem kleine Aktien kaufen, schließen wir unseren Fonds zudem für Neuanleger, wenn zu viel Geld hineinfließt. Damit schützen wir unsere Bestandskunden. Das war zuletzt 2018 der Fall. Die Wertentwicklung dieses Jahres spricht für den Fischsektor: Wir sind trotz der Börsenturbulenzen im Plus.