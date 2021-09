Folgen des lockeren Geldpolitik Studie: EZB-Kurs erschwert Vermögensaufbau für ärmere Haushalte

Da auch in Zukunft nur mit leicht höheren Zinsen zu rechnen sei, sei es wichtig, den Vermögensaufbau dieser Haushalte zu unterstützen, schreibt das Autorenteam: Eine Anpassung der Arbeitnehmersparzulage sei überfällig. Die Aktienkultur in Deutschland müsse konsequenter gefördert werden.



