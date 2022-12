Folgewirkung des Ölpreisdeckels 3600 Dollar für eine Unze Gold?

Im ersten Moment erscheint ein solches Verhalten abwegig. Schließlich würde der in Dollar umgerechnete Ölpreis so im ersten Moment sogar niedriger. Doch mit dem Schritt würde Russland einige Folgereaktionen hervorrufen. Eine Folge wäre eine Aufwertung von Gold. Lieferte Russland beispielsweise zwei Barrel für eine Unze Gold, könnte sich der Goldpreis von aktuell knapp 1800 Dollar auf 3600 Dollar pro Unze verdoppeln, ohne dass das Niveau des Preisdeckels überschritten würde. Natürlich gibt es keinen Automatismus, durch den der Goldpreis so stark steigt. Aber die stärkere Goldnachfrage all jener, die mit dem Gold russisches Öl bezahlen wollen, hätte klar preistreibende Effekte beim Gold.