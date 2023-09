Nach dem Armageddon im vergangenen Jahr sollten Anleger Anleihen nicht abschreiben. Im Gegenteil: Durch die gestiegenen Zinsen sind Zinspapiere jetzt so rentabel wie lange nicht mehr. Auch ihre Attraktivität gegenüber anderen Anlageklassen hat zugenommen. Wenn es für Anleihen guter Bonität mehr als vier Prozent Rendite gibt, sind Aktien nicht mehr das alternativlose Investment, als das sie in den vergangenen Jahren oft bezeichnet wurden. Auch bei Anlageprofis sind Anleihen als defensive Portfoliobausteine wieder beliebt. Das zeigt sich etwa an den gestiegenen Anleihequoten bei Mischfonds.