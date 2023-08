Ein Einkommen von der Börse – das wollen immer mehr Menschen. Vor allem junge Privatanleger haben beim Vermögensaufbau oft zum Ziel, aus Zinsen und Dividenden ein sogenanntes passives Einkommen zu generieren. Ein ausschüttungsstarkes Portfolio zu managen macht aber viel Arbeit. Income-Fonds versprechen, Anlegern diese Arbeit abzunehmen. Dabei handelt es sich in der Regel um Mischfonds, die eine bestimmte Zielrendite erreichen sollen, die in regelmäßigen Abständen an die Fondsanleger ausgeschüttet wird. Klingt super? Die Idee hinter Income-Fonds ist tatsächlich nicht schlecht. Die Produkte haben allerdings zwei Haken, die Anleger kennen sollten.