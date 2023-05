Dividendenstrategien punkten mit defensiven Eigenschaften. Während sie in Phasen mit stark steigenden Aktienkursen eher zurückbleiben, zeigen sie sich in Verlustphasen meist stabiler als der breite Markt. Zudem bieten Dividenden neben eher unsicheren Kursgewinnen eine weitere, deutlich stabilere Einnahmequelle. Die sollten Anleger nicht unterschätzen: Insgesamt machten Dividenden in der Vergangenheit einen erheblichen Anteil an den Gesamterträgen von Aktieninvestments aus (in Europa mehr als 40 Prozent in den vergangenen zehn Jahren!).