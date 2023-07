Themenfonds haben gravierende Schwächen. Sie sind zu teuer und können den breiten Markt oft nicht schlagen. Es gibt deshalb viele Anlageexperten, die grundsätzlich von einem Investment in Themenfonds abraten. Ich sehe das allerdings etwas anders. Denn: Wenn schon nicht auf der Renditeseite, so haben die Produkte doch wenigstens für die Risikostreuung einen gewissen Nutzen. Seien wir ehrlich: Fonds und ETFs, die auf den ersten Blick sehr breit gestreut sind, weisen oft erhebliche Klumpenrisiken auf. So wird die Entwicklung des globalen Aktienindex MSCI World – und von Fonds, die sich daran orientieren – maßgeblich von US-Technologieaktien bestimmt. Wer Fonds zu anders gelagerten Themen beimischt, erhöht die Diversifikation seines Portfolios. In bestimmten Marktphasen können Themenfonds dann helfen, Verluste zu begrenzen.