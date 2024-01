Fonds soll liquidiert werden Der Deutsche Mittelstandsanleihenfonds ist ein großer Trümmerhaufen

Heute, ein halbes Jahr später, stehen Friedrich und seine Anleger vor einem großen Trümmerhaufen. Der 2013 aufgelegte Fonds (ISIN: LU0974225590), der befindet sich in Liquidation, die Anleger sind einer intransparenten Abwicklung ausgesetzt: Wer Mitte Dezember seine Anteile verkaufte, hätte wenige Tage später 90 Prozent der Summe als Sonderausschüttung erhalten – und die Anteile weiter behalten. Am 18. Dezember kündigte der Liquidator Deloitte die Ausschüttung an, zwei Tage später erhielten Anleger 11 Euro je Anteil. Wer zuvor zum Börsenpreis von 12 Euro verkauft hatte, wird sich fürchterlich ärgern. Dass Anleger keine Möglichkeit hatten, den Schritt des Liquidators zu antizipieren, wirft Fragen auf.