Fonds soll liquidiert werden Der Deutsche Mittelstandsanleihenfonds ist ein großer Trümmerhaufen

Vor der Ausschüttung war Schirp bemüht, eine Fortführungslösung des Fonds zu erreichen. Diese Möglichkeit sei nun aber vom Tisch. „Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit und Arbeit investiert, um gemeinsam mit einem großen deutschen Family Office eine Fortführungslösung für alle Anleger anbieten zu können, die dies gewünscht hätten“, sagt er. Auch hätte die luxemburgische Finanzmarktaufsicht CSSF und der Liquidator Deloitte in persönlichen Gesprächen in Luxemburg wiederholt bestätigt, dass sie für eine solche Lösung offen seien, wenn diese von einer großen Anlegergruppe gewollt werde. „Diese Erwartungen sind nun enttäuscht worden“, sagt der Rechtsanwalt. Trotzdem zeige diese erste Ausschüttung, dass „dass die erheblichen Kursverwerfungen, denen der Deutsche Mittelstandsanleihenfonds an der Börse unterworfen war, übertrieben waren“. Und dass der wahre innere Wert der Assets des Fonds immer deutlich höher gelegen habe.



Investierte Anleger können sich mit der Ausschüttung möglicherweise über einen Teil der Verluste hinwegtrösten. Nur: Wer vor der Krise des Fonds eingestiegen ist, dürfte trotzdem schwer im Minus liegen, denn der Kurs lag lange im Bereich um 45 Euro. SdK-Chef Bauer freut sich über die Ausschüttung. Doch das ändere nichts an der mangelhaften Transparenz: „Es gibt keine aktuelle NAV-Angabe und keine Liste der noch gehaltenen Positionen. Deshalb kann man den fairen Wert auch nicht eigenständig näherungsweise errechnen. Die Anleger handeln also ins Blaue hinein.“