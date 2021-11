Fonds von Frank Thelen Der Aktien-Verführer kämpft mit der Macht der Follower

In den ersten drei Monaten seit dem Start liegt das Plus des Fonds bei 3,6 Prozent, in einem Jahr wären es hochgerechnet etwa 14 Prozent. Mal angenommen, es geht in dem Tempo weiter, würde es mehr als sieben Jahre dauern, bis sich das angelegte Geld verdoppeln könnte. Thelen will es aber sogar vervielfachen.